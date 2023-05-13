На думку радника керівника ОП Михайла Подоляка, першочергове необхідно, щоб суд виніс вирок по справ Богуслаєва.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірний обмін колишнього нардепа та президента компанії "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військових та розповів про можливі наслідки цього. Він зазначив, що такий обмін був би справедливим до українців, які перебувають у російському полоні.

"Але перед тим, як щось зробити з Богуслаєвим, мені здається, треба зафіксувати його новий юридичний історичний статус…, це класичний максимально мерзотний зрадник. Це треба зафіксувати у вироку суду… А після цього можемо обміняти цю істоту на наших героїв", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону

Радник голови ОП також розповів про те, чи може якось нашкодити Україні такий обмін.

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"Він уже все злив… І сьогодні, я думаю, коли з ним працюють наші слідчі, вони точно будуть розуміти, коли, що, в якому обсязі та яку інформацію він вже розкрив… Зараз ми говоримо про цей обмін гіпотетично, але якби стояло питання віддати людину, яка точно вже не має секретів і вже все злила, то я б обрав шлях обміняти цю людину…", - зауважив Подоляк.

Арешт президента "Мотор Січ" Богуслаєва - що відомо

У жовтні 2022 року СБУ затримала президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва та опублікувала аудіозаписи його телефонних розмов, які підтверджують співпрацю з Росією. За даними слідства, він постачав двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів вже після початку повномасштабного вторгнення.

Богуслаєву було повідомлено про підозру за статтею "Колабораційна діяльність" 111-1 та статтею 111-2 "Пособництво державі агресору" Кримінального кодексу України. Його взяли під варту. Вже 7 листопада "Мотор Січ" перейшла у власність держави.

На початку лютого 2022 року СБУ повідомила нову підозру Богуслаєву за статею 258-3 "Сприяння діяльності терористичної організації" Кримінального кодексу України, а 28 березня 2023 року - у перешкоджанні поставки бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони.

У травні українські журналісти опублікували лист Богуслаєва до керівника Офісу президента Андрія Єрмака із проханням включити його у список "на обмін" з Росією.

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