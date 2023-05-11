Зрадник Богуслаєв попросив включити його у список на обмін з РФ. У його заяві знайшли цікаву деталь.

Прохання екс-президента "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва про включення його в список на обмін з Росією є свідченням, що він був ворожим агентом. Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Він в цьому листі підтверджує, що він був російським агентом, якщо його туди тягне", - сказав він.

Також він не бачить проблеми в тому, що свій лист-прохання Богуслаєв написав російською мовою.

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"Для таких, як Богуслаєв, російська мова була рідною. Зараз дехто починає розповідати, що нам треба повертати російську мову, що є ганьбою. Я не знаю, як Служба безпеки дивиться на цих діячів, які офіційно заявляють, що вона має бути розповсюджена на території нашої країни після того, як десятки тисяч наших громадян постраждали від війни. Я звернув увагу на інше - що російська федерація написано з малої літери, це мене тішить", - сказав він.

Справа Богуслаєва - що відомо

Президента компанії "Мотор Січ" та екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у роботі на РФ, зокрема він фінансував "ДНР".

"Радіо Свобода" з посиланням на "Схеми" опублікувало лист-заяву Богуслаєва на ім’я керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Зрадник російською мовою попросив включити його у список "на обмін з Російською Федерацією", додавши, що є пенсіонером та інвалідом першої групи.

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