Для України вигідне падіння режиму Асада.

Падіння режиму Башара Асада в Сирії є позитивним для України і є велике бажання співпрацювати тепер з цією країною.

Про це сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, говорячи про подій у Сирії, внаслідок яких був повалений режим Башара Асада. Він натякнув, що і Україна могла докластися до падіння диктаторського режиму в Сирії, який був на стороні Росії.

"Всюди, де режими диктаторів падають, і де в світі ці режими перетинаються з режимами, які воюють з нами, це завжди буде нам іти в плюс. Як так сталося? Ну, якось сталося, ну що тут скажеш. Російська Федерація офіційно з трибуни ООН в обличчі їх постпреда пана Небендзі звинуватила нашу організацію ще у перші дні в цьому. Ну, це їх бачення. Всі попрацювали над цим. Турки попрацювали. Можливо, і ми десь поряд проходили. Багато хто працював для того, щоб цей режим впав, і нормальне населення Сирії, яке абсолютно далеко не все було проасадівське, просто видихнуло і отримало, як то кажуть, надію на нове нормальне життя, що зрештою і сталося", - наголосив Буданов.

Відео дня

Говорячи про інтереси України в Сирії, начальник ГУР Міноборони зазначив, що під час перебування російського контингенту в цій країні, вони вербували сирійців для війни проти нашої держави. За його словами, також дуже важливі для української економіки відкриття нових ринків збуту нашої продукції, в першу чергу агропродукції.

Ситуація в Сирії

27 грудня в Міністерстві закордонних справ назвали умову для відновлення дипломатичних відносин з Сирією - нова влада цієї країни має відмовитися від дипломатичного спадку режиму Башара Асада, який визнав "незалежність" окупованих Росією частин України. Якщо ця політика зміниться - в Україні будуть готові відновити дипломатичні відносини, які були розірвані у червні 2022 року.

30 грудня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув до Дамаску, де провів зустріч з де-факто новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Глава МЗС України повідомив, що сьогодні були проведені детальні та плідні переговори з керівництвом сирійської адміністрації, її лідером Ахмадом аш-Шараа, а також премʼєр-міністром Мохамедом Аль-Башіром і міністром закордонних справ Асаадом Хасаном аш-Шейбані.

Вас також можуть зацікавити новини: