США не повинні втручатись у конфлікт у Сирії, адже ця країна не є партнером Вашингтона. Про це у соцмережі Truth Social заявив обраний президент США Дональд Трамп.
За його словами, опозиційні війська в Сирії повністю захопили численні міста в рамках висококоординованого наступу і зараз знаходяться на околицях Дамаска, очевидно, готуючи великий крок до усунення чинного президента Башара Асада.
"Росія, оскільки вона дуже зайнята в Україні і з втратою понад 600 тисяч солдатів, здається, нездатна зупинити цю фактичну ходу через Сирію, країну, яку вона захищала роками", - констатував Трамп.
Він підкреслив, що РФ ніколи не отримувала великої вигоди від Сирії, при цьому США не повинні втручатись в цей конфлікт:
"Сирія - це безлад, але вона не наш друг, і Сполучені Штати не повинні мати з нею нічого спільного. Це не наша боротьба. Нехай це відбувається. Не втручайтеся".
Війна в Сирії - останні новини
Як повідомляв УНІАН, сирійські повстанці витіснили урядові сили з Хами. Вони захопили центральну в'язницю та звільнили звідти ув'язнених.
Також ми писали, що повстанці в Сирії беруть нові трофеї. Здобиччю ісламістів стали вже 6 танків Т-90А російського виробництва.
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