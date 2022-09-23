Депутати коаліції та члени "лівої" фракції своїми голосами завадили негайному прийняттю відповідного рішення у парламенті.

Німецький парламент не зміг проголосувати за пропозицію опозиційного блоку ХДС/ХСС щодо негайного постачання танків та іншої бронетехніки Україні.

Як повідомляє NTV, винести на голосування запропонували документ під назвою "Захищаючи мир і свободу в Європі - рішуче підтримуючи Україну важкою зброєю зараз". Документ містив заклик негайно надати дозвіл на експорт до України бойових танків і бронетранспортерів з запасів німецької промисловості. Крім того, він містив вимогу направити Україні додаткове важке озброєння.

Однак, депутати коаліції та члени "лівої" фракції своїми голосами завадили негайному прийняттю рішення у парламенті. Замість цього пропозицію ХДС/ХСС було передано для обговорення в комітет закордонних справ, що значно відкладе ухвалення рішення.

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Поміж тим, під час обговорення деякі депутати правлячої коаліції підтримали ініціативу опозиціонерів. Депутат від "вільних демократів" Марі-Агнес Штрак-Циммерман закликала до поставок німецьких танків. Її партія вважає, що "в нинішній військовій ситуації, в якій українська армія поступово відвойовує території" Німеччина має передати принаймні бронетранспортери Fuchs і БМП Marder. "А якщо того вимагатиме ситуація, то, можливо, і бойовий танк Leopard", – підкреслила Штрак-Ціммерманн.

Проблеми з наданням німецьких танків Україні: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та міністр оборони країни Крістін Ламбрехт притримуються думки, що Україні не потрібно поставляти танки.

У липні глава комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявляла, що Німеччині потрібно відмовитися від так званих кругових поставок важкого озброєння Україні і почати поставляти його безпосередньо. "Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що кругові поставки працюють не так, як ми собі уявляли, і відповідно повинні замість них перейти до прямих поставок", - пояснила тоді свою позицію Штрак-Циммерман.

А 22 вересня президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з наданням Німеччиною озброєння для України. Президент зауважив, що танки не поставлять крапку у війні. "Броньована техніка для нас - це питання виживання українців... Це не тільки танки, це і (протитанкові гранатомети) "Матадори", це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у Шольца", - сказав Зеленський.

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