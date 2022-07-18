Джем Оздемір заявив, що слова Путіна не варті паперу, на якому написані.

У Німеччині скептично поставилися до можливої угоди між Україною та Російською Федерацією про експорт українського зерна по морю. Німецький міністр сільського господарства Джем Оздемір заявив, що з таким же успіхом можна повірити в Санта-Клауса або пасхального кролика

Про це пише Politico.

"Я не думаю, що з цього багато чого вийде, тому що це ґрунтується на словах Путіна, негідних паперу, на якому написані. Якщо ви все ще вірите слову Путіна, можете з таким же успіхом повірити в Санта-Клауса або пасхального кролика. Приблизно такий же рівень серйозності та правдивості", - заявив міністр сільського господарства Німеччини.

При цьому він закликав Європейську комісію збільшити експорт українського зерна автомобільним і залізничним транспортом.

"Сусідні країни та окремі держави-члени не можуть зробити це самостійно. Для цього потрібно керівництво комісії", – підсумував Оздемір.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 червня міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський оголосив, що з України потрібно вивезти 18 млн тонн зернових старого врожаю. Ще 60 мільйонів тонн очікується з нового врожаю. На внутрішнє споживання буде направлено 20 мільйонів тонн, а значить, експортувати потрібно сумарно 58 мільйонів тонн зернових.

11 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в окремих телефонних розмовах з президентами України і РФ Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним обговорив питання експорту українського зерна.

У зв'язку зі звільненням від окупаційних військ острова Зміїний в гирлі швидке суднового ходу Дунай - Чорне море стало доступним для проходження суден, що перевозять агропродукцію.

11 липня в українські порти прибули перші вісім іноземних суден для перевезення агропродукції.

13 липня в другій половині дня Міністерство національної оборони Туреччини оголосило, що в Стамбулі завершилися чотиристоронні переговори з експорту українського зерна.

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