Танки західного зразка значно покращать сили України, але необхідна підготовка і логістичний ланцюг.

США та Німеччина зволікають з наданням Україні сучасних танків M-1 Abrams і Leopard через проблеми, пов’язані з обслуговуванням та логістикою.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Видання пише, що танки M-1 Abrams американського виробництва і Leopard німецького виробництва стануть потужним ударом, який допоможе українським військовим повернути й утримати більше території, порівняно зі старими радянськими танками, якими вони користуються зраз.

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Проте, за словами американських чиновників, українських радників і помічників у Конгресі, вищі посадові особи з питань національної безпеки обох країн не наважуються надати танки через проблеми, пов'язані з навчанням і логістикою.

За словами екс-командувача сухопутними військами США в Європі Бена Годжеса, танки західного зразка значно поліпшать сили України, але необхідна підготовка і логістичний ланцюг - дивізіон М-1 може споживати до 600 тис. галонів палива на день - можуть завадити просуванню України.

Наприклад, M-1 являють собою зовсім іншу систему, ніж танки радянської епохи, якими нині користується Україна, і потребують значного технічного обслуговування та логістичної підтримки.

Одне з джерел повідомило, що це досить складне завдання - доставити Україні не тільки танки американського виробництва, а й запчастини для їх обслуговування, оскільки "ви ж не хочете дати їм щось, що зламається, у чого закінчиться бензин, і вони не зможуть його заправити".

За словами чиновника, для бойових дій Leopard можуть підійти більше, оскільки вони схожі на танки, якими вже користується Україна, і потребують менше палива, ніж "Абрамси". Однак Німеччина неодноразово відхиляла прохання України про надання танків, а міністр оборони Христина Ламбрехт нещодавно заявила, що Берлін домовився з партнерами з НАТО не робити таких дій "в односторонньому порядку".

Як пише Politico, ця суперечка про танки - остання сутичка в суперечці з приводу озброєнь між Заходом і Україною. На кожному етапі США місяцями вагалися, перш ніж надати ту чи іншу зброю - спершу протиповітряні ракети Stinger, потім високомобільні артилерійські ракетні системи - побоюючись, що вони стануть "червоною лінією", яка може спровокувати Росію на нову ескалацію, а потім міняли свою думку та передавали зброю в міру розвитку війни та зміни потреб на полі бою.

Запит Києва на танки західного зразка був зроблений до останнього контрнаступу і відходу Росії з більшої частини східної України. Але протягом останніх двох тижнів високопоставлені американські чиновники обговорювали з європейськими союзниками, включно з Німеччиною, можливість відправки танків для участі у війні. Запит набув нової актуальності після того, як президент РФ Володимир Путін оголосив, щов країні мобілізують 300 тис. військових для війни в Україні, що є значною ескалацією.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з наданням Німеччиною озброєння для України. Президент зауважив, що танки не поставлять крапку у війні. "Броньована техніка для нас - це питання виживання українців... Це не тільки танки, це і (протитанкові гранатомети) "Матадори", це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у Шольца", - сказав Зеленський.

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