Президент зауважив, що танки не поставлять крапку у війні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з наданням Німеччиною озброєння для України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому порталу Bild, відповідаючи на запитання щодо відмови Німеччини постачати Україні танки Leopard.

Президент зауважив, що танки не поставлять крапку у війні.

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"Броньована техніка для нас - це питання виживання українців... Це не тільки танки, це і (протитанкові гранатомети) "Матадори", це броньована техніка, яка є в Німеччині, яку ми дуже хочемо і просимо у (президента ФРН Олафа) Шольца", - сказав Зеленський.

Говорячи про системи протиповітряної оборони IRIS-T, він зауважив, що вони також не допоможуть перемогти у війні, а це питання виживання українців.

"Це не зброя, з якою можна перемогти... Якщо ми говоримо про перемогу, нам потрібна не тільки ця, нам потрібна більш винищувальна зброя", - наголосив глава держави.

Звертаючись до Німеччини, Зеленський підкреслив, що якщо вона готова допомогти зберегти життя українців, то потрібно надати Україні броньовану техніку.

"Якщо ви не хочете нам дати, - послухайте, без образ, ви самостійна держава, - так не давайте. Але не намагайтеся говорити "спочатку Америка, потім Німеччина, потім буде Польща тощо". Не треба. Кожен повинен відповідати за себе", - сказав президент.

Він закликав Німеччину в питанні постачання Україні озброєння бути "прикладом для всіх інших держав, а не навпаки".

Надання Німеччиною зброї України: яка ситуція

19 вересня Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. А протягом двох попередніх тижнів Німеччина відправила 9 додаткових зенітних самохідних артилерійських установок Gepard. Їх кількість на озброєнні ЗСУ збільшилася до 24 одиниць.

Також у Німеччині заявляли, що нададуть Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

Проте Берлін досі відмовляється передавати Києву свої танки Leopard будь-яких модифікацій, визнані одними з найкращих у світі.

Водночас восени очікується передача Україні надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Раніше у ФРН обіцяли наприкінці літа передати IRIS-T.