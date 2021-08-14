Міністр Монастирський погрожує притягнути до відповідальності всіх винних у заворушеннях під ОП.

Кожен громадянин має право на мирний протест, проте будь-які насильницькі дії як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними.

Про це після акції протесту під стінами офісу президента повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів - зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо", - написав міністр.

Читайте такожУ Києві обирають запобіжний захід членам Нацкорпусу: поліція оточила вхід до суду (відео)Однак, додав він, мітингувальники відмовилися проходити таку перевірку, і замість того, аби виконати законні вимоги поліції, почали проривати кордони правоохоронців, в результаті чого 8 правоохоронців отримали травми та опіки.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, встановленої законом.

"Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття. Будь-які насильницькі дії, як щодо інших учасників мирного зібрання, так і щодо правоохоронців, не залишаться безкарними", - додав очільник МВС.

Нагадаємо, 14 серпня біля офісу президента на Банковій пройшла акція протесту, організованого "Національним корпусом". В результаті заворушень, що почалися, постраждали і правоохоронці, і нацгвардійці.

Автор: Тамара Отовська