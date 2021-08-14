Учасники акції не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів і "спровокували сутички із силами правопорядку".

Біля Офісу президента під час організованої "Національним корпусом" акції протесту сталися сутички, через які постраждали 7 правоохоронців.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ з посиланням на речника МВС Артема Шевченка.

За його словами, учасники акції протесту на Банковій не захотіли пройти перевірку на наявність небезпечних предметів перед допуском до ОП і "спровокували сутички із силами правопорядку". Він додав, що поліція та НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема спецзасоби.

Читайте такожУ Києві обирають запобіжний захід членам Нацкорпусу: поліція оточила вхід до суду (відео)"Внаслідок сутички 7 поліцейських отримали опіки очей, декілька нацгвардійців отримали травми. Наразі ситуація спокійна. МВС України закликає всіх учасників акції дотримуватися порядку та протестувати мирно", - наголосив Шевченко.

Як повідомляє "Радіо Свобода", активісти принесли шини та палили фаєри, а поліція застосувала сльозогінний газ.

Акція організована низкою громадських організацій, зокрема "Національним корпусом". З площі під Офісом президента учасники акції рушили до будинку, в якому живе президент Володимир Зеленський.

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця в центрі Києва прокотилися одразу чотири акції протесту в один день - виступали ошукані вкладники банку "Аркада", противники знесення МАФів, приватні підприємці та противники забудов у Києві.

Автор: Світлана Закелова