Ця розмова ізраїльської сторони з РФ стала першою з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розкритикував діалог ізраїльського міністра закордонних справ Елі Коена з російським колегою Сергієм Лавровим.

Як повідомляє видання The Times of Israel", за словами Корнійчука, розмова з Лавровим свідчить про зміну політики країни, особливо на тлі того, що ізраїльські дипломати не говорили з Лавровим з початку війни.

Посол України також звернув увагу на непрозору політику Ізраїлю щодо війни, оскільки країна ніяк не засуджує масовані удари по критичній інфраструктурі України.

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"Ізраїль унікальний з точки зору наших партнерів. Він мовчить", - зазначив Корнійчук.

За даними джерела видання в дипломатичних колах, Коен передав Лаврову послання від державного секретаря США Ентоні Блінкена стосовно того, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий виступити посередником, якщо одна зі сторін попросить його про це.

Як Ізраїль ставиться до війни в Україні

Ізраїль тривалий час утримувався від надання Україні військової допомоги, а обмежувався лише гуманітарною. У жовтні 2022 року ізраїльська влада заявляла, що країна не постачатиме в Україну озброєння.

Згодом міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, який поспілкувався зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, заявляв, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО не передаватиме.

На тлі цього президент Зеленський закликав Ізраїль допомогти Україні і визначитись, чи планує країна заплющувати очі на російський терор.

А вже 3 січня цього року новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що змінить політику МЗС щодо України та російсько-української війни.

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