Платежі Парижа Москві за газ перевищили 600 мільйонів євро тільки за початок 2024 року.

У Європі наростає невдоволення через те, що Франція нарощує обсяги платежів Росії за газ, у той час, як президент Еммануель Макрон голосно заявляє про свою підтримку України, пише Politico.

Згідно з даними, проаналізованими дослідницьким центром у галузі енергетики та чистого повітря (CREA), у перші три місяці 2024 року постачання скрапленого природного газу з Росії до Франції збільшилися більше, ніж у будь-яку іншу країну ЄС, порівняно з минулим роком.

Загалом від початку року Париж заплатив Кремлю за постачання газу понад 600 мільйонів євро, що викликало заклики ЄС до Франції обмежити свої зростаючі закупівлі.

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"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого боку, платить їм великі гроші" - сказав дипломат однієї з країн ЄС.

Politico уточнює, що зростаюча торгівля газом Парижа з Росією відбувається на тлі прагнення Макрона зайняти більш жорстку позицію в підтримці Києва.

Франція наполягає на тому, що її купівля газу необхідна для підтримки постачань у будинки по всій Європі і що вона пов'язана довгостроковою угодою з Росією, з якої юридично складно вийти. Але критики заявили, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, стверджуючи, що його бездіяльність частково пов'язана з опором з боку французького енергетичного гіганта TotalEnergies.

На думку журналістів, зростаючий імпорт газу демонструє слабкі зусилля ЄС щодо викорінення доходів Росії від викопного палива, які становлять майже половину бюджету Кремля. Це пов'язано з тим, що Москва знаходить дедалі винахідливіші способи обходу наявних санкцій ЄС.

Газ у Європі - деталі

Раніше УНІАН повідомляв, що ціни на газ у Європі почали підніматися. Вартість палива зростає через сукупність чинників, включно з обмеженнями на постачання із заводу з виробництва скрапленого природного газу в США, а також через атаки безпілотників України територією Російської Федерації.

Раніше стало відомо, що Фінляндія хоче заборонити імпорт російського скрапленого газу. Країна планує ввести заборону починаючи з 2025 року. Латвія і Литва вже запровадили національні заборони на імпорт газу з Росії, тоді як Фінляндія вирішила дочекатися набуття чинності реформи газового ринку.

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