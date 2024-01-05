Уряд планує ввести заборону в наступному році.

Уряд Фінляндії готується заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ, LNG). Заборону планують встановити з 2025 року. Про це повідомив міністр клімату та навколишнього середовища Кай Мікканен, пише Helsingin Sanomat.

За його словами, потік танкерів з російським скрапленим природним газом до терміналів Порі та Торніо може бути перерваний вже наступного року.

"Я не хочу обіцяти якусь конкретну дату, але сподіваюся, що наступного року ми опинимося в ситуації, коли ця заборона буде введена в дію", – заявив чиновник.

Відео дня

Державна компанія Gasum продовжує імпортувати скраплений газ з Росії попри війну в Україні, пояснюючи це контрактними зобов'язаннями. Вона заявляє, що має довгостроковий контракт на постачання з російським "Газпромом", який зобов'язує її здійснювати мінімальні закупівлі.

"Як покупець Gasum зобов'язаний щороку сплачувати "Газпрому" за певний обсяг газу, незалежно від того, чи здійснювали поставки. Якби компанія вирішила не купувати цей обсяг, вона все одно була б зобов'язана заплатити за газ за контрактом", – йдеться на сайті компанії.

Однак компанія стверджує, що наразі купує мінімальний обсяг газу, передбачений контрактом. Gasum не розголошує ні термін дії контракту, ні суму мінімальних закупівель.

За інформацію видання, вирішенням питання є реформа газового ринку ЄС, узгоджена на початку грудня. Вона дозволяє країнам-членам заборонити імпорт російського та білоруського трубопровідного газу та СПГ з міркувань безпеки. Очікується, що норма набуде чинності навесні.

Латвія і Литва вже заборонили імпорт російського газу національними рішеннями, але Фінляндія вважала за краще почекати, поки реформа газового ринку набуде чинності.

"Найпростіше було б, якби ЄС прийняв спільне рішення, але деякі країни-члени не готові до цього. Це факт, що таке рішення не може бути досягнуто в ЄС", – вказав міністр.

Постачання російського газу до ЄС

В травні 2023 року фінська компанія Gasum розірвала контракт з "Газпром експорт" на постачання природного газу. У квітні 2022 року "Газпром експорт" пред'явив вимогу про сплату поставок газу в рублях, а не в євро, проте Gasum не прийняла цю вимогу. У травні 2022 року "Газпром експорт" припинив поставки природного газу в компанію, і з тих пір не відновлював їх.

Раніше УНІАН писав, що європейські компанії прискорили відбір природного газу з України в зимові місяці, зменшуючи ймовірність того, що континент постраждає від чергової енергетичної кризи, зокрема росту цін на газ.

Вас також можуть зацікавити новини: