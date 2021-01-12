Дві справи проти Березкіна закрили / фото УНІАН
Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила дві справи стосовно колишнього народного депутата Станіслава Березкіна через його смерть.
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Про це кореспонденту УНІАН повідомила речник САП Ольга Постолюк.
На запитання, чи САП закрила дві справи щодо Березкіна через його смерть, Постолюк відповіла: "Так, підтверджую".
Помер політик 6 грудня 2020 року.
Справа Березкіна: що відомо
- Березкіна підозрювали в отриманні понад 937 тис. грн незаконної компенсації за винайм житла.
- За даними слідства, попри наявність власного житла в центрі столиці, народний обранець отримав право користування готельним номером в ДП "Готельний комплекс "Київ". Як наслідок, з листопада 2014 року по серпень 2019 року було безпідставно виплачено на оренду понад 937 тис. грн.
- Екс-депутату було інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу, тобто зловживання владою або службовим становищем.
- Березкін був підозрюваним у ще одній справі – щодо розкрадання 20 млн доларів "Ощадбанку".
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