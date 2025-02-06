Засідання відбудеться не у Німеччині, а в штаб-квартирі НАТО.

Велика Британія офіційно оголосила про проведення 26-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Про це йдеться у повідомленні Об'єднаної делегації Великої Британії при НАТО у мережі X. "Міністр оборони Джон Гілі збирає Контактну групу з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 12 лютого", - йдеться у повідомленні.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

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Учасники Контактної групи обговорять пріоритети для України, оскільки міжнародна спільнота продовжує роботу з метою підтримки у боротьбі проти незаконного вторгнення російського диктатора Володимира Путіна.

Це засідання стане першим, яке відбудеться під головуванням Великої Британії. Усі попередні засідання проводилися під головуванням США.

Засідання Рамштайн

Попереднє засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25") відбулось 9 січня на одноіменній авіабазі в Німеччині. Воно стало останнім під головуванням на той момент міністра оборони США Ллойда Остіна.

Після обрання Дональда Трампа президентом США, він неодноразово заявляв, що Європа має більше перейматися питаннями безпеки на європейському континенті.

Наприкінці січня стало відомо, що Командування НАТО з безпекової допомоги й тренування для України вже частково перебрало на себе координацію військової допомоги для України.

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