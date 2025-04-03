Глава Пентагону вперше проігнорує 'Рамштайн', - Defense News

На минулому засіданні Гегсет був присутній, але не очолив зустріч вперше за час існування формату.

Міністр оборони США Піт Гегсет вперше не відвідає засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 11 квітня у Брюсселі, повідомляє Defense News із джерела у європейських та американських відомствах.

За словами співрозмовників, Гегсет не планує відвідувати зустріч ні особисто, ні онлайн. Це вперше, коли коаліція збиратиметься без голови Пентагону.

Невідомо, чи візьмуть участь у засіданні представники США на нижчому рівні. Джерела Defense News вважають, що Пентагон не планує надсилати до Брюсселя високопоставлених представників.

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Водночас для європейців відсутність міністра оборони США є останньою ознакою менш пріоритетного підходу адміністрації Дональда Трампа до озброєння України.

У лютому Гегсет був присутній на зустрічі "Рамштайн", але не очолив її вперше за 26 засідань - головувала Велика Британія.

Попередник Гегсета, Ллойд Остін, заснував "Рамштайн" невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Єдиний раз, коли він не відвідав одну із зустрічей групи особисто, був початок 2024 року. Тоді ексміністр відновлювався від ускладнень після лікування раку, але доєднався онлайн.

Засідання "Рамштайну" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі 11 лютого міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що 2025 рік є критичним у війни України з Росією.

Він зазначив, що українці продовжують боротися з величезною мужністю. За його словами, партнери мають активізуватися, щоб зміцнити Україну та тиснути на Путіна, щоб забезпечити мир. Він оголосив про новий пакет допомоги на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 180 мільйонів доларів) для підтримки українських військ.

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