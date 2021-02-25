За словами Баканова, активіста немає в облікових даних СБУ.

Одеський активіст Сергій Стерненко не був агентом СБУ.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов в ефірі ток-шоу "Право на владу".

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"Стерненка, який можливо є в цій справі як агент Служби безпеки, чи була Служба безпеки взагалі в цій справі, і чи можливо з цим пов'язано таке довге розслідування цієї кримінальної справи. В принципі все, що сьогодні у нас відбувається в цій студії, воно більше для людей, для тих, хто сьогодні нас дивиться, і вони в першу чергу повинні вийти з однозначною позицією. Тобто це своєрідний громадський контроль. Тому я вимушений надати цю відповідь. Пан Стерненко за моєї каденції ніколи не був агентом Служби безпеки України. І його немає в облікових даних Служби безпеки України як агента", - сказав Баканов.

Вирок Стерненку: всі подробиці

23 лютого Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО, де вони пробудуть до набрання вироком законної сили.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Ввечері того ж дня у десятках міст України та за кордоном відбулися акції протесту через вирок.

Справа Стерненка

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

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Автор: УНІАН