Чауса звинувачують в одержанні 150 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Прокурори скерували обвинувальний акт щодо екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса до Вищого антикорсуду для розгляду по суті.

Як повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, прокурори завершили досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, щодо Чауса, який вимагав та одержав 150 тисяч доларів неправомірної вигоди (понад 3,7 мільйона гривень за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

Наразі обвинувальний акт за частиною 4 статті 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Читайте такожЧаус: Мене чотири місяці тримали у підвалі у масціЯк повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет).

Автор: Антоніна Доломанжи