Суддя Вищого антикорупційного суду подовжила запобіжний захід для Чауса ще на два місяці.

Колишній суддя Микола Чаус перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 15 жовтня

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

Згідно з повідомленням, сьогодні суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП щодо подовження запобіжного заходу для Чауса ще на два місяці.

Також Чаус муситиме носити електронний засіб контролю, так званий електронний браслет.

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Поміж іншого, Чаусу заборонили з’являтися у Дніпровському суді, де він раніше працював.

Дана ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Затримання екс-судді Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші у скляній банці.

Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. Його було оголошено в розшук.

Пізніше Чауса затримали за екстрадиційним запитом України в Молдові. Комісія з проблем громадян і надання політичного притулку при президентові Молдови відхилила запит Чауса про надання йому політичного притулку.

28 листопада 2017 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Чауса з посади судді Дніпровського райсуду Києва.

5 квітня 2021 року міністр внутрішніх справ Молдови Павло Войку заявив про викрадення Чауса.

17 травня Telegram-канал "ChausUA Микола Чаус" опублікував відео з Чаусом, який заявив, що зараз він у безпеці і його ніхто не викрадав. Екс-суддя обіцяв повернутися в Україну найближчим часом. Дружина і адвокати впізнали екс-суддю, але вважають, що слова Чауса на відео недобровільні і його взяли в полон.

19 травня з'явилося нове відео на якому Чаус говорить, що збирається передати своїм друзям матеріали щодо його викрадення у 2016 році. Водночас український захисник Чауса не вірить у добровільність подібних звернень та справжність матеріалів, про які заявив екс-суддя.

Служба безпеки України вивчає всі пов'язані з українським екс-суддею Миколою Чаусом матеріали, включаючи вищевказані відео, які можуть стати доказовою базою у відкритому раніше кримінальному провадженні.

31 липня 2021 року в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби. Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв`язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими. Своєю чергою НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.

Автор: Дмитро Хилюк