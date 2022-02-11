Дипломати назвали таке рішення Росії обмеженням морського суверенітету України.

Посольство США у Києві розкритикувало оголошену блокаду Росією Чорного та Азовського морів.

Про це йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Дипломати назвали таке рішення військової верхівки Росії економічною війною проти України й обмеженням її морського суверенітету.

"Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України", - йдеться у повідомленні.

У ніч на 11 лютого Управління навігації та океанографії Міноборони РФ повідомило про скасування перекриття району Азовського моря на північ від Керченської протоки.

За словами військового експерта, на рішення росіян могла вплинути очільниця британського МЗС Елізабет Трасс, яка перебуває з візитом у Москві.

Блокування Росією Чорного і Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому. За його даними, через перекриття жодних коридорів для проходження торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було.

10 лютого МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

У ВМС України заявили про готовність до розвитку будь-яких сценаріїв, провокацій ворога й подальшого захисту країни з морського напрямку.

Тема "морської блокади" стане однією з головних під час засідання РНБО в Харкові 11 лютого.

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