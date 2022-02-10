Радбез у п'ятницю збереться на виїзне засідання.

Одним з головних питань завтрашнього засідання РНБО, яке відбудеться у Харкові, стане питання ризиків для морського судноплавства України через останні дії Росії. Днями вона почала блокаду частини акваторії Чорного та Азовського морів, а також Керченської протоки.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, пише УП.

"Одним з основних питань, яке буде розглядатися на виїзному засіданні РНБО Україну у Харкові 11 лютого, буде питання про ризики для морського судноплавства України у зв’язку з намірами Російської Федерації перекрити під приводом проведення військо-морських навчань районів Чорного та Азовського морів", - сказав він.

За словами Данілова, президент Володимир Зеленський визначив це питання як невідкладне.

Блокування Росією Чорного і Азовського морів

9 лютого головний редактор BlackSeaNews, керівник проекту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко оприлюднив у Facebook карту перекриття районів Чорного та Азовського морів на час проведення ракетних та артилерійських навчань ВМФ РФ, що триватимуть у лютому.

За його даними, через перекриття жодних коридорів для проходження торговельних суден не передбачено. Такого за останні 8 років не було.

Сьогодні, 10 лютого, МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням РФ про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

У ВМС України заявили про готовність до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій ворога й подальшого захисту країни з морського напрямку.