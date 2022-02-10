В МЗС зазначають, що РФ під приводом проведення військово-морських навчань фактично блокує судноплавство у Чорному та Азовському морях.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - наголошується у заяві.

Також сказано, що подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. "Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права", - підкреслюється у заяві.

"Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь", - підсумовується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, Росія спрямувала до Чорного моря шість десантних кораблів з Північного та Балтійського флотів Російської Федерації.

Крім того, РФ оголосила, що майже на тиждень перекриє райони Чорного та Азовського морів для ракетних та артилерійських навчань.

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Наприкінці січня Російська Федерація оголосила про завершення військових навчань в акваторії Чорного моря. Більш як 20 бойових кораблів різного класу Чорноморського флоту повернулися в пункти постійного базування Кримської та Новоросійської військово-морських баз.

Одночасно з перекриттям Чорного моря 13-19 лютого триватимуть спільні навчання Білорусі та РФ.

НАТО розглядають можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після завершення запланованих військових навчань.

Раніше приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки російських військових маневрів поблизу українсько-білоруського кордону. Знімки були зроблені напередодні оголошених Росією і Білоруссю спільних навчань.

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