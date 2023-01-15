Там вважають, що висока ціна війни може незабаром змусити сторони погодитися на локальні перемир'я на окремих ділянках фронту.

Влада Туреччини готова домагатися локального припинення вогню в Україні й вважає, що ні Кремль, ні Київ не мають військових засобів для перемоги у війні.

Про це заявив фіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин, передає видання Hurriyet Daily News. За його словами, малоймовірно, що Україна і РФ готові укласти "всеосяжну мирну угоду" в найближчі місяці. При цьому представник Ердогана додав, що жорстока ціна війни може все таки змусити їх погодитися на локальні перемир'я на деяких ділянках фронту.

"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню і невеликій локальній деескалації. Жодна зі сторін не в змозі виграти війну у військовому плані", - сказав Калин.

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Калин заявив, що Росія в першу чергу зацікавлена в "гарантіях безпеки" з боку НАТО і повазі на світовій арені. "Росія хоче, щоб її поважали як великого гравця і щоб НАТО не було у них на задньому дворі", - сказав він.

"Україна не збирається вступати в НАТО, але повинна отримати достатні гарантії безпеки від Росії", - сказав представник Ердогана.

Зусилля Ердогана для припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган використав свої добрі стосунки як з Кремлем, так і з Києвом, щоб спробувати стати посередником у припиненні війни.

Туреччина прийняла два ранні раунди мирних переговорів між Україною і РФ та допомогла досягти угоди під егідою ООН про відновлення поставок українського зерна через Чорне море. Також за допомогою Ердогана відбувся набільший обмін полоненими між Україною і РФ.

Ердоган також провів кілька раундів телефонних консультацій з президентом Росії Володимиром Путіним і українським лідером Володимиром Зеленським, спрямованих на пошук спільної мови.

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