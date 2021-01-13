Тарифи залишаться на рівні 2018 року.

Харківська влада не підвищуватиме тарифи на гаряче водопостачання і подачу тепла.

Про це повідомив у Facebook секретар міської ради, в. о. мера Ігор Терехов.

За його інформацією, тарифи на ці послуги для жителів міста залишаться на рівні 2018 року.

"Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню, і всю відповідальність за нього беру на себе. Ми разом! Ми Харків'яни!",- написав Терехов.

Як повідомлялося, Кабмін пропонує ввести фіксовану ціну на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр.

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Автор: УНІАН