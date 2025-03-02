Український МЗС направив ноту протесту керівництву агентства.

У МЗС України засудили рішення МАГАТЕ про вивід своїх експертів з захопленої росіянами Запорізької атомній електростанції через окуповані території України та направило ноту протесту керівництву агентства.

Про це йдеться у коментарі МЗС, що оприлюднило відомство сьогодні на своєму офіційному сайті.

"Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН. Ситуація на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції стала особливим прикладом такого російського шантажу", - зазначає МЗС.

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У відомстві підкреслюють, що Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків.

"Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту. Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови", - констатує українське зовнішньополітичне відомство.

У коментарі МЗС наголошує, що дії МАГАТЕ Україна розцінює "не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства".

Як повідомляється, Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

"Наголошуємо, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН", - підкреслюють в МЗС.

Також зазначається, що лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника – України – дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі.

Україна закликає міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав’язаних Росією умов та вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності та неупередженості.

Що відомо про МАГАТЕ і їхню місію на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк повідомив, що МАГАТЕ буде проводити ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС виключно через окуповану Росією територію України – ймовірно, через Крим.

Він підкреслив, що це відбуватимуться без згоди України та всупереч попередженням ЄС.

1 березня Йозвяк підтвердив, що МАГАТЕ здійснило заміну своїх представників на ЗАЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною.

В середині лютого головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу повідомив, що експерти МАГАТЕ, які приїхали для заміни колег на Запорізькій АЕС, були атаковані російським дроном 10 грудня 2024 року. Їхні колеги, як зауважував Коріков, перебувають на території станції вже два місяці, але через агресивні дії РФ їх ротацію відкладають.

10 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в Запорізькій області дроном атакували конвой МАГАТЕ. Зокрема, удар був завданий по одному з автомобілів колони.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атаку "неприйнятною".

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