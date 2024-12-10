Удару було завдано по одному з автомобілів колони.

Російські окупаційні війська аткували конвой МАГАТЕ на Запоріжжі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"На дорозі в Запорізькій області – регіоні, де Росія продовжує незаконно утримувати захоплену нею атомну електростанцію, – російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що удару було завдано по одному з автомобілів колони. На щастя, жертв і постраждалих немає.

"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", – наголосив Зеленський.

Глава держави акцентував, що цей інцидент вимагає "чіткої та рішучої реакції" як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів.

"Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", – додав він.

Своєю чергою, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атаку "неприйнятною":

"Безпілотник атакував і серйозно пошкодив офіційний автомобіль МАГАТЕ на шляху до Запорізької атомної електростанції сьогодні, що Рафаель Гроссі засудив як "неприйнятну" атаку на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерної аварії під час військового конфлікту", – йдеться в заяві МАГАТЕ.

Атаки РФ по Україні

Вдень 10 грудня російські терористи завдали удару по Запоріжжю. Ворог атакував центр міста балістичною ракетою – імовірно, "Іскандером", заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Станом на 20:00 було відомо про трьох загиблих та 20 постраждалих внаслідок російського удару. 13 людей опинилися у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися.

Серед постраждалих і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.

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