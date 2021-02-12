Захід пройде 15-17 лютого у Києві.

Темою другого Всеукраїнського форуму "Україна 30", який цього тижня започаткував президент Володимир Зеленський, стануть тарифи.

Про це повідомляється на сторінці форуму у Facebook.

"15-17 лютого у Києві стартує триденний Всеукраїнський Форум "Україна 30. Платіжки". Темами заходу стануть тарифна політика на газ, водопостачання, теплову та електроенергію, а також - курс України на енергетичну незалежність", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗеленський доручив провести аудит тарифів в Україні

Як анонсували організатори, вітчизняні посадовці та міжнародні експерти обговорять тарифи на комунальні послуги, причини та передумови зростання цін, вдосконалення ринку. Ще одною пунктом стане вплив тимчасової окупації Донецької та Луганської областей та Криму на вартість тарифів.

Форум Зеленського: що відомо

Днями Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів у форматі суспільного діалогу з нагоди 30-річчя незалежності України.

Темою першого триденного форуму стали боротьба з коронавірусом та майбутня вакцинація українців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован