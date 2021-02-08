Учасники заходу розглянуть загальний план дій з вакцинації та інші питання, пов'язані з протидією коронавірусу.

В Україні сьогодні відкривається Всеукраїнський форум Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді за участю представників України, Євросоюзу та міжнародних організацій, який триватиме до 10 лютого.

Читайте такожУкраїна може повернутися до адаптивного карантинуПро це повідомляється на сайті Кабміну. Зокрема, зазначається що в роботі форуму візьме участь президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники уряду, Верховної Ради за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я, UNICEF та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Головними темами для обговорення стануть плани уряду на 2021 рік з подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

До форуму також приєднаються топ-чиновники Євросоюзу. Учасники заходу розглянуть загальний план дій з вакцинації, поділяться міжнародним досвідом боротьби з коронавірусом досвідом його імплементації в Україні, а також розкажуть про перспективи відкриття кордонів країн.

Під час форуму будуть окреслені терміни та умови проведення вакцинації. Зокрема, коли вона почнеться, які вакцини надійдуть в Україну і який контроль якості вони пройшли.

Завдання форуму:

Провести інклюзивний діалог влади і суспільства по боротьбі з пандемією.

Продемонструвати рівень готовності влади для подолання пандемії.

Визначити стратегію і план дій з вакцинації як основного пріоритету влади на 2021 рік.

Продемонструвати рівень міжнародного співробітництва та партнерства з ЄС у боротьбі з COVID-19.

Підвищити довіру до вакцинації як основного шляху повернення до нормального життя і відновлення економіки.

Забезпечити більший доступ українців до коректної інформації про вакцинацію, протидіяти дезінформації та фейкам.

Бажаючі зможуть поставити запитання спікерам форуму на сайті та сторінках заходу в соцмережах. Повідомляється, що захід проходитиме з дотриманням усіх карантинних норм. Детальніше про розклад події, програму та учасників заходу можна дізнатися на сторінці Форуму.

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Автор: УНІАН