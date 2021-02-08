За словами президента Володимира Зеленського, сьогоднішній форум на тему подолання наслідків пандемії - це старт великого суспільного діалогу за участі представників влади, громадськості, міжнародних та українських експертів, науковців, журналістів.

Президент Володимир Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів у форматі суспільного діалогу з нагоди 30-річчя незалежності України.

Читайте такожУ Києві форум Зеленського пікетують невдоволені блокуванням каналів Медведчука (фото)Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Сьогодні відбувається перший захід, яким ми починаємо серію 30 масштабних щотижневих форумів в Україні», - сказав Зеленський.

За словами президента, це старт великого суспільного діалогу за участі представників влади, громадськості, міжнародних та українських експертів, науковців, журналістів.

«Протягом наступних місяців, окрім COVID-19, ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей, тих речей, що є опорами нашої незалежності», - повідомив глава держави.

Він нагадав, що цьогоріч українці відзначатимуть 30-ту річницю здобуття незалежності держави.

«Не тільки один день, а весь цей рік буде сповнений низкою заходів та важливих подій, а формат святкування 24 серпня буде для України безпрецедентним, але 30 років незалежності - це не просто знакова дата і свято, це час, коли варто підбивати попередні підсумки, відзначати успіхи, визнавати помилки, робити правильні висновки, ставити амбітні цілі й разом рухатися вперед. Для цього всім нам потрібна довга, ґрунтовна, можливо, непроста, але чесна розмова. Тому щотижня це місце ставитиме майданчиком для головних тем України, місцем діалогу, запитань. відповідей, а найголовніше - пошуку та генерації рішень», - наголосив Зеленський.

Форум «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді»

Перший форум з анонсованої серії стартував вранці 8 лютого. На ньому присутній президент Володимир Зеленський.

Участь у заході візьмуть представники України, Євросоюзу та міжнародних організацій.

Головними темами для обговорення стануть плани уряду на 2021 рік з подолання пандемії: заходи з відновлення економіки, допомоги вразливим верствам населення, адаптації освіти, співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

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Автор: Костянтин Гончаров