Україна готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку цієї африканської країни.

Україна зацікавлена у зміцненні зв'язків та присутності на інших континентах. Сьогодні було встановлено дипломатичні відносини з африканською країною Сомалі.

Як йдеться у повідомленні МЗС України в Telegram, подія відбулася під час Анталійського дипломатичного форуму у Туреччині.

"Сьогодні ми офіційно встановили дипломатичні відносини з Сомалі. Я підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром", - повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Відео дня

За словами голови МЗС, він обговорив з сомалійським колегою шляхи розвитку двосторонньої співпраці.

Як відзначив Сибіга, Україна надавала допомогу Сомалі в рамках програми "Зерно з України" і готова продовжувати зміцнювати продовольчу безпеку.

"Ми цінуємо підтримку Сомалі суверенітету та територіальної цілісності України", – заявив Сибіга.

Найманці РФ з Сомалі в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку 2024 року українські захисники взяли у полон російського найманця із Сомалі. Він розповів, як потрапив на війну. 28-річний Мухаммад Аділь прибув до Росії за туристичною візою, оскільки хотів знайти там "хорошу роботу".

Він поїхав "подивитися на Москву" і побачив там оголошення про набір до лав російської окупаційної армії. Він подав заявку і її схвалили.

Україна в межах програми "Зерно з України" постачає гуманітарні вантажі зернових на різні континенти світу, у тому числі в Африку.

Вас також можуть зацікавити новини: