Також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.

З України до Ефіопії та Сомалі вдалося доставити 110 тис. тонн зерна. Це вдалося реалізувати завдяки спільним зусиллям нашої держави, країн-партнерів та WFP (Всесвітньої продовольчої програми).

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також зазначив, що 15 лютого в Чорноморську почалося завантаження 25 тис. тонн зерна на судно Mv Valsimitis, яке відправиться до Кенії.

Глава держави зазначив, що також прийнято рішення про відправку вантажів до Ємену, Судану та Нігерії.

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"Кожне судно із зерном, відправлене у межах Grain from Ukraine, забезпечує потребу у продовольстві в середньому для 90 тис. людей", - додав він.

Окрім цього президент повідомив, що для підсилення зернової ініціативи до Групи з питань запобігання голоду приєдналися перші амбасадори - знавці Африканського континенту.

"Це колишній президент Малаві доктор Джойс Банда, колишній міністр освіти Нігерії та колишній віце-президент Світового банку доктор Обі Езеквесілі і старший юрист з питань Африки, регіональний директор Національного демократичного інституту доктор Крістофер Фомуньо. Вони допомагатимуть масштабувати реалізацію проекту", - розповів Зеленський.

Президент запевнив, що Україна була і залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки. "І продовжуватиме робити свій ключовий внесок", - резюмував глава держави.

Експорт українського зерна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2022 року розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, у рамках якої українське продовольство експортується до країн Африки та Азії. Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу в продовольстві в середньому для 90 тис. осіб.

Раніше, 22 липня, Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південни" та створення безпечних маршрутів. У листопаді угоду дію угоди було продовжено ще на 120 днів.

З 6 по 12 лютого через морські порти Одеської області було експортовано 1,1 млн тонн агропромислової продукції, що на 17% більше, ніж тижнем раніше. Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Туреччина, Бангладеш та інші), Європи (Іспанія, Португалія, Нідерланди та інші) та Африки (Кенія, Туніс та Єгипет).

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