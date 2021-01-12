Вбивство Шеремета - суд продовжує розгляд справи / фото УНІАН, Віктор Ковальчук

Шевченківський райсуд Києва продовжує розгляд справи про вбивство влітку 2016 року у центрі столиці журналіста Павла Шеремета.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі триває процес дослідження матеріалів досудового розслідування у справі за обвинуваченням музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.

На початку засідання одна із суддів - Марина Антонюк - заявила, що племінниця її чоловіка входила до складу групи слідчих у вказаному провадженні.

"З цією особою особисто я сімейних стосунків не підтримую... Ми разом не проживаємо та не підтримуємо дружніх стосунків... Вона не є моїм близьким родичем чи членом сім'ї, що не є підставою для того, щоб мною було заявлено самовідвід. Однак про цю інформацію я повідомляю учасникам процесу, оскільки ви маєте право самостійно сформулювати свою позицію з питання про те, чи довіряєте ви мені як судді у зв'язку з цим... і відповідно маєте право заявити відводи", - зазначила суддя.

Своєю чергою сторони заявили, що не мають відводів стосовно судді Антонюк.

Що відомо про справу

  • Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.
  • 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.
  • Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.
  • 21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.
  • Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.
  • 4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.
  • У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.
  • Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.
  • Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи