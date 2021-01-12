Наразі в суді триває процес дослідження матеріалів досудового розслідування.

Шевченківський райсуд Києва продовжує розгляд справи про вбивство влітку 2016 року у центрі столиці журналіста Павла Шеремета.

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Як передає кореспондент УНІАН, наразі триває процес дослідження матеріалів досудового розслідування у справі за обвинуваченням музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.

На початку засідання одна із суддів - Марина Антонюк - заявила, що племінниця її чоловіка входила до складу групи слідчих у вказаному провадженні.

"З цією особою особисто я сімейних стосунків не підтримую... Ми разом не проживаємо та не підтримуємо дружніх стосунків... Вона не є моїм близьким родичем чи членом сім'ї, що не є підставою для того, щоб мною було заявлено самовідвід. Однак про цю інформацію я повідомляю учасникам процесу, оскільки ви маєте право самостійно сформулювати свою позицію з питання про те, чи довіряєте ви мені як судді у зв'язку з цим... і відповідно маєте право заявити відводи", - зазначила суддя.

Своєю чергою сторони заявили, що не мають відводів стосовно судді Антонюк.

Що відомо про справу

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої. Тепер їх звинувачують у виконанні злочину, а також у знищенні автомобіля, в якому перебував Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева.

У Нацполіції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, заявив про готовність свідчити у справі про вбивство Шеремета Офісу генерального прокурора України.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

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Автор: Антоніна Доломанжи