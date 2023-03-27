Урмас Рейнсалу зазначив, що вступити до Альянсу легше, ніж до Євросоюзу.

Членство України в Європейському Союзі може затягнутися на роки. Вступ же до Північноатлантичного альянсу є єдиним шляхом після війни з Російською Федерацією.

"Як було політичним рішенням надання кандидатського статусу в червні минулого року. Одна справа - об'єктивні критерії, і я впевнений, що Україна з її рішучістю виконає всі ці сім цілей, які були названі. Потім справа перейде до прийняття політичних рішень. У деяких країн Європи є прихована або відкрита нерішучість у цьому питанні", - розповів міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу в інтерв'ю РБК-Україна

При цьому він вказав, що мова не про вступ саме України в ЄС, а в принципі про розширення Євросоюзу. За словами глави МЗС Естонії, "переговори щодо членства не повинні бути пов'язані з поточними діями на полі бою", тому що це означатиме, що Путін домігся своєї мети - не пустити Україну в євроатлантичні структури.

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"Естонії знадобилося близько семи з гаком років для вступу в ЄС після того, як ми отримали статус кандидата. Я думаю, що величезні зусилля, які роблять українці, могли б скоротити цей час. Але, звичайно, мова йде не про місяці, а про роки. Але сказати, що ми використовуємо цей аргумент, що оскільки війна триває, потрібно заморозити цей процес або його елементи - це необґрунтовано", - пояснив дипломат.

Водночас він зазначив, що "за об'єктивними критеріями стати членом НАТО, звичайно, простіше", але важливо, щоб члени НАТО дали чіткий на про подальші дії з приводу України в Альянсі в ході саміту у Вільнюсі.

"І не просто риторика про те, що "двері відкриті". Все змінилося. Почалася війна. Президент Зеленський підписав заявку на вступ до НАТО. Це об'єктивна реальність. НАТО також має дати відповідь на це. Звичайно, ніхто не говорить про те, що під час нинішньої війни Україна стане повноправним членом НАТО. Це реалії безпеки", - вказав Рейнсалу.

Також він вважає, що після війни з Росією для України немає альтернативного шляху, окрім як вступ до НАТО, інакше це може спровокувати новий напад на українську територію.

Членство України в ЄС і НАТО - що відомо

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційний Київ став працювати над активізацією членства в ЄС і НАТО. Так, 28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський подав заявку на отримання статусу кандидата в ЄС, а 30 вересня 2022 року він підписав заявку на вступ до НАТО. Крім того, Зеленський анонсував роботу з підписання декларацій з членами НАТО про інтеграцію України.

Також 11 січня український президент нагадав, що українці чекають конкретних рішень від НАТО, тому що недостатньо чути риторику "про відкриті двері" без рішень.

11 лютого Зеленський заявив, що Україна можемо бути в ЄС через два роки, а до НАТО може приєднатися після перемоги в російсько-українській війні.

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