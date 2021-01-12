Політсила вимагає встановити економічно обґрунтовані тарифи на газ, електроенергію та водопостачання з урахуванням збитків від локдаунів та інших карантинів.

Партія "За майбутнє" вимагає від уряду встановити економічно обґрунтовані тарифи на газ, електроенергію та водопостачання, а також ввести мораторій на підвищення цін на комунальні послуги щонайменше на 1 рік.

Відповідний законопроєкт буде винесений на розгляд Верховної Ради вже найближчим часом. Про це йдеться у заяві партії на офіційному сайті.Читайте такожУ Міненерго лякають подальшим зростанням цін на газ

«Українці виходять на мітинги проти підвищення тарифів на комунальні послуги. В Херсоні, Миколаєві, Полтаві, Харкові, Кривому Розі... І це — тільки початок. Люди перекривають дороги та мости, бо вони доведені до відчаю. Мільйони втратили роботу та бізнес через регулярні карантини. Замість того, щоб підтримати людей, уряд навпаки «закручує гайки». Зростають комунальні тарифи, збільшується податкове навантаження на підприємців, вводяться нові обмеження та локдауни. Влада сама виводить людей на вулиці, провокує масові протести по всій країні. Такі безглузді рішення, як рекордне підвищення комунальних тарифів під час пандемії та чергового локдауну, лише дестабілізують соціально-економічну ситуацію. Спроби закрити дірки в бюджеті за рахунок українців призведуть до того, що багато людей просто не зможе платити за комуналку, утворяться величезні борги. Тому партія "За майбутнє" вимагає ввести мораторій на підвищення цін на комунальні послуги щонайменше на 1 рік, а також встановити економічно обґрунтовані тарифи на газ, електроенергію та водопостачання з урахуванням збитків від локдаунів та інших карантинів. Відповідний законопроєкт буде винесений на розгляд Верховної Ради вже найближчим часом», - сказано в заяві партії.

Також партія "За майбутнє" вимагає звіту від голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в парламенті.

«Крім того, ми вимагаємо від голови НКРЕКП, який встановив рекордні тарифи, звіту у Верховній Раді. Нехай пояснить народним депутатам та всій країні, в чиїх інтересах він це зробив», - йдеться в заяві партії.

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Автор: УНІАН