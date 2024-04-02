Раніше президент призначив її Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Еміне Джапарову звільнено з посади першого заступника Міністра закордонних справ України.

Про це повідомив повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначає, що сьогодні на засіданні уряду були розглянуті кадрові питання і ухвалено рішення про звільнення Джапарової.

Відео дня

Як відомо, 22 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Еміне Джапарову Постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Відповідний указ №87/2024 було оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Еміне Джапарова в МЗС

Як повідомляв УНІАН 10 червня 2020 року, Кабінет міністрів призначив Еміне Джапарову на посаду першого заступника міністра закордонних справ.

Тоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про напрями відповідальності новопризначеної на посаду першого заступника глави МЗС Еміне Джапарової - куруватиме такі напрями: публічна дипломатія; міжнародні організації; державний протокол; Крим.

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував призначити Джапарову на посаду першого заступника голови МЗС. Зеленський наголошував, що представники кримських татар мають бути представлені на вищому дипломатичному рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: