За словами глави держави, під час наради обговорили питання координації щодо літаків та підготовку нових оборонних пакетів, які потрібні військовим.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, провів нараду за підсумками своїх візитів до Європи.

Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. За його словами, усі домовленості, які було отримано від наших партнерів, уже почали реалізовувати.

"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів", - зазначив він.

Відео дня

За словами Зеленського, він провів сьогодні тривалу нараду за підсумками візитів.

"Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", - заявив президент.

Візити Зеленського у Європу

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зеленський побував у низці європейських країн. Зокрема, глава держави відвідав Нідерланди, Данію, Швецію, а у понеділок, 21 серпня, прибув до Греції для участі у Балканському саміті.

Під час цих візитів президент України провів перемовини із лідерами цих та інших держав. Так, за результатами перемовин Данія та Нідерланди оголосили про передачу Україні десятків західних винищувачів F-16.

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