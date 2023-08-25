Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 серпня, провів нараду за підсумками своїх візитів до Європи.
Про це глава держави повідомив у своєму відеозверненні. За його словами, усі домовленості, які було отримано від наших партнерів, уже почали реалізовувати.
"Передусім літаки F-16. Завдання очевидні. Міжнародники – це максимальне розширення тренувальних місій. Військові – максимальне прискорення підготовки інфраструктури, відправлення пілотів, інженерів – повне забезпечення готовності України. І всі разом – максимальне наближення моменту, коли F-16 допоможуть нам тримати якнайдалі російських терористів", - зазначив він.
За словами Зеленського, він провів сьогодні тривалу нараду за підсумками візитів.
"Питання координації саме щодо літаків. Підготовка нових оборонних пакетів – саме з таким наповненням, яке потрібне нашим воїнам і про яке вони мені говорили, коли відвідував фронт", - заявив президент.
Візити Зеленського у Європу
Як повідомляв УНІАН, напередодні Зеленський побував у низці європейських країн. Зокрема, глава держави відвідав Нідерланди, Данію, Швецію, а у понеділок, 21 серпня, прибув до Греції для участі у Балканському саміті.
Під час цих візитів президент України провів перемовини із лідерами цих та інших держав. Так, за результатами перемовин Данія та Нідерланди оголосили про передачу Україні десятків західних винищувачів F-16.