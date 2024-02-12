Йшлося, зокрема, про ситуацію на фронті та захист прифронтових регіонів.

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Перша Ставка в оновленому складі. Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору", – зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що були заслухані доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ. Зокрема, говорили про Авдіївку, Куп’янськ, південь, а також забезпечення армії всім необхідним: снарядами, дронами та засобами РЕБ.

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Крім того, були представлені доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

"Ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп", – повідомив Зеленський.

Зміни в керівництві Сил оборони

Днями в Україні відбулися зміни керівного складу Сил оборони. Зокрема, було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його місце Зеленський призначив Олександра Сирського.

Водночас Анатолія Баргилевича замість Сергія Шаптали призначили начальником Генерального штабу Збройних Сил України.

Зміни відбулися і в різних родах військ. Так, командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Олександр Павлюк, командувачем об'єднаних сил ЗСУ призначили Юрія Содоля, командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ – Ігоря Скибюка, а командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ – Ігоря Плахуту.

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