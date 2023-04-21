Президент України Володимир Зеленський 21 квітня провів спеціальну нараду щодо міжнародних заходів, які мають відбутися найближчими тижнями і місяцями.
"Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна і наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі", - повідомив глава держави у відеозверненні.
Зеленський зауважив, що кожен захід, кожні переговори та зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати українських воїнів та захист українських цінностей.
"Зброя і снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв - все це абсолютно предметно. Так було і так буде", - сказав президент.
Засідання Ставки президента
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки головнокомандувача заявив, що українські військові володіють інформацією про всі плани росіян у найближчий період. На Ставці також обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.
На одному з попередніх засідань Ставки також підіймалося питання забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва.
11 квітня Зеленський обговорив із розвідкою та військовими ситуацію на фронті та плани росіян у найближчій перспективі. Також учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.