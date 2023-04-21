Глава держави підкреслює, що кожен захід та кожні переговори мають давати конкретну допомогу обороні України.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня провів спеціальну нараду щодо міжнародних заходів, які мають відбутися найближчими тижнями і місяцями.

"Ми детально опрацьовуємо зміст кожного заходу. Україна і наші воїни не мають часу на формальну політику та будь-які непрактичні речі", - повідомив глава держави у відеозверненні.

Зеленський зауважив, що кожен захід, кожні переговори та зустрічі мають дати конкретну допомогу обороні, мають конкретно посилювати українських воїнів та захист українських цінностей.

"Зброя і снаряди для наших воїнів, стійкість для нашої економіки, реальна підготовленість до будь-яких сценаріїв - все це абсолютно предметно. Так було і так буде", - сказав президент.

Засідання Ставки президента

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки головнокомандувача заявив, що українські військові володіють інформацією про всі плани росіян у найближчий період. На Ставці також обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

На одному з попередніх засідань Ставки також підіймалося питання забезпечення Сил оборони озброєнням та боєприпасами, зокрема власного виробництва.

11 квітня Зеленський обговорив із розвідкою та військовими ситуацію на фронті та плани росіян у найближчій перспективі. Також учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

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