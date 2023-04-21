Це підтвердила і мер Парижа Анн Ідальго, адже саме французька столиця прийматиме Олімпіаду 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не повинна мати жодного доступу до спортивних та олімпійських майданчиків, поки триває її агресія.

"Очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року", – зазначив він у традиційному вечірньому зверненні.

Президент додав, що 20 квітня під час зустрічі із ним мер Парижа Анн Ідальго вчергове підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія.

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"Це чіткий, важливий сигнал, дякую за нього. Було б добре, щоб саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами", – наголосив Зеленський.

Участь російських спортсменів у міжнародних змаганнях

У березні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити спортсменам з Росії та Білорусі виступати на змаганнях, проте відклав розгляд питання про їх участь в Олімпіаді.

У відповідь на це Міністерство молоді та спорту України заборонило національним збірним України братимуть участь у міжнародних змаганнях, в яких виступатимуть спортсмени з Росії чи Білорусі, під загрозою дискваліфікації.

Також міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявив, що Україна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 у Парижі, якщо в них братимуть участь російські та білоруські спортсмени.

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