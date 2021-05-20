За словами глави держави, розпочато розмову між Офісом президента України та РФ.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що його зустріч із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним повинна відбутися або на Донбасі, або на нейтральній території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами двох років роботи на посаді.

Він нагадав, що запропонував Путіну зустрітися у будь-якому місці на Донбасі.

"А президент РФ, ви чули, запропонував зустріч у Москві. Але традиційно в таких ситуаціях зустрічаються або в одному з місць конфлікту, або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і РФ", - підкреслив Зеленський.

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, президент України Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на цій посаді.

Розпочався захід о 12:00 за київським часом на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Леся Лещенко