Президент України каже, що до жертв через війну РФ в Україні не можна звикнути.

Всього через кілька годин після нелюдського ракетного обстрілу вокзалу в українському місті Краматорськ, внаслідок якого загинули десятки мирних жителів, журналіст німецького видання Bild Пол Ронцхаймер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я більше не можу плакати", - відповідає в інтерв'ю Bild глава української держави на запитання, чи плаче він ще після Краматорська, різанини в Бучі, після сотень загиблих.

Президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйен було нелегко приїхати в цей важкий день після того, як путінські війська вбили десятки людей у Краматорську. "Це наше воєнне життя. Сьогодні був трагічний ранок перед такою важливою зустріччю", - сказав Зеленський. "До цих жертв не можна звикнути", - додав він.

Журналіст Bild також запитав у Зеленського, чи ненавидить він Росію: "Так, я відчуваю ненависть до Росії, до російських солдатів. Коли я бачу ці образи перед очима. Вбиті діти без ніг, без рук. Це обурення, це жахливо".

Глава української держави - сам батько, тому каже, що одразу ж думає про почуття батьків загиблих дітей: "вони ніколи не переживуть такі моменти як випускний або весілля своєї дитини".

Раніше в цьому ж інтерв'ю Bild президент Володимир Зеленський підтвердив, що глава одного з європейських урядів вимагав від України доказів вчинення росіянами масових вбивств у Бучі.

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