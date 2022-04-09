Сотні мирних мешканців міста загинули від куль російських солдатів, коли Буча перебувала під тимчасовим контролем ворога.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що голова одного з європейських урядів вимагав від України доказів вчинення росіянами масових убивств у Бучі.

Про це пише BILD з посиланням на інтерв’ю Зеленського.

"Найгірше, що чув Зеленський останніми днями? Провідний політик ЄС хотів отримати від президента України докази того, що воєнні злочини у Бучі не були інсценуванням! Риторика, яка у гіршому випадку йде з Кремля. На питання репортера BILD Ронцхаймера, чи є цей політик головою європейського уряду, Зеленський чітко відповів: Так", - пише видання.

Проте Зеленський відмовився називати прізвище політика, який сказав йому: "Покажіть нам докази того, що це не постановка".

Водночас, за даними джерел Європейської правди, йдеться про прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Не зрозуміло, де Орбан озвучив свою вимогу надати докази. Після Бучанської різанини, за даними "ЄП", спілкування офіційного Будапешта з українською стороною не було.

Напередодні високі представники ЄС відвідали Бучу, після чого заявили про повну підтримку України перед лицем російської агресії та продовження політики введення санкцій проти РФ.

Трагедія у Бучі

Сотні мирних мешканців міста загинули від куль російських солдатів, коли Буча перебувала під тимчасовим контролем ворога.

Після звільнення населеного пункту ЗСУ побачили на вулицях та в обстріляних будинках десятки тіл загиблих, у деяких були зв’язані за спиною руки.

Згодом з’явилися відеодокази причетності росіян до жорстоких розправ над українцями. Декого з мешканців Бучі окупанти розстрілювали з танків, коли ті пересувалися на велосипедах.

Відомо про факти катувань і зґвалтування неповнолітніх.

Свою причетність Росія офіційно заперечує, стверджуючи, що це, мовляв, інсценування Україною "чергової провокації".

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