Серед можливих наступників називають Єву Хьогль - чинну уповноважену федерального уряду у справах збройних сил. Кажуть, що вона добре орієнтується в питаннях оборони.

Названо імена можливих кандидатів на посаду нового міністра оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт, яка нещодавно подала офіційне прохання про відставку канцлеру ФРН Олафу Шольцу.

За даними видання Bild, можливими наступниками міністерської посади розглядалися міністр праці і соціальних справ Губертус Гайль (СДПН), співголова СДПН Ларс Клінґбайль і федеральний міністр з особливих доручень Вольфганг Шмідт (СДПН). Однак схоже, що вони вибули з політичних перегонів. Хайль заявив, що у нього немає досвіду в питаннях оборони країни, а Клінґбайль нібито ясно дав зрозуміти, що воліє і надалі керувати СДПН.

Тепер новим фаворитом на пост міністра оборони Німеччини називають Єву Хьогль - чинну уповноважену федерального уряду у справах збройних сил. Кажуть, що досвід роботи в Бундестазі від СДПН з 2009 по 2020 рік дає їй ряд переваг в цьому питанні. Видання пише, що у чиновниці є розуміння про те, що діється в стінах міністерства оборони. Вона неодноразово коментувала питання про постачання зброї в Україну.

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Також новим міністром оборони ФРН можуть стати парламентський секретар Сімтьє Меллер, якого називають експертом з питань оборони й голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

При цьому видання Tagesschau також схиляється до кандидатури Хьогль. Кажуть, що вона вступає в курс оборонних питань швидше, ніж будь-хто інший. Однак щодо її призначення також є сумніви, адже деяких лівих політиків СДПН занадто турбує підтримка консервативного крила партії з боку Хьогль.

Як зазначає Focus, відставку Ламбрехт вже прийняв канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вона пробула на посаді понад рік, очоливши її в кінці 2021 року. До цього вона обіймала посаду міністра юстиції при уряді колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель.

Відставка Ламбрехт - передісторія

Крістіна Ламбрехт офіційно подала заяву про відставку 16 січня 2023 року.

У Bloomberg пов'язують це рішення з тиском на тлі незгоди Німеччини відправити Україні бойові танки Leopard 2.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину переглянути підхід до танкового питання і дозволити іншим державам поставляти бойові машини Leopard 2 Україна.

У відповідь на це речник уряду Німеччини Крістіане Хофман заявила, що станом на 14 січня Німеччина запитів про постачання танків з боку України не отримувала.

15 січня 2023 року голова ради директорів Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що в розпорядженні концерну є 22 танки Leopard 2 і 88 одиниць Leopard 1.

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