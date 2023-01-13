Крістін Ламбрехт вирішила покинути пост на тлі очікувань майбутніх поставок німецьких танків Україні.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт зібралася подати у відставку. Зараз обговорюється час офіційного оголошення і кандидатура наступника. Про це пише німецьке видання BILD.

Про майбутню відставку військового міністра журналісти дізналися відразу з декількох джерел. Стверджується, що ініціатором відставки є сама Ламбрехт, а не уряд.

"Зараз мова йде про точний час відставки, наступник вже обговорюється", – йдеться в повідомленні.

Відео дня

Видання зазначає, що Крістін Ламбрехт переслідували скандали весь час, поки вона обіймала посаду міністра оборони. В першу чергу їй пригадали те, що вона так і не змогла вивчити військові звання, які є в німецькій армії. Але це був лише початок.

"Коли близько 200 000 російських солдатів пройшли маршем перед кордонами України в січні 2022 року, Ламбрехт з гордістю оголосила про доставку в Україну 5000 касок. Ганьба!"- пише видання.

Також журналісти згадують й інші скандали, включаючи невдале новорічне привітання міністра, наспіх записане в останні години 2022 року.

Підтримка України з боку Німеччини

Німеччина стала одним з основних партнерів України в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Берлін був одним з ініціаторів західних санкцій проти Росії та фінансовим донором України.

Якщо до російського вторгнення Німеччина блокувала поставки зброї в Україну, апогеєм чого стала знаменита обіцянка поставити 5 тисяч армійських касок, то після 24 лютого ситуація поступово почала змінюватися.

Але сталося це не відразу. У перші місяці вторгнення Берлін відмовлявся допомагати Україні важкою зброєю, обмежуючись лише поставками легких озброєнь.

Перелом стався влітку, коли Німеччина почала постачати Україні системи залпового вогню Mars II, самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 та зенітні танки Gepard.

Протягом року Міністр оборони Крістін Ламбрехт повторювала, що Німеччина вичерпала можливості постачати Україні зброю із запасів німецької армії.

Вас також можуть зацікавити новини: