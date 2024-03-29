Новина про відставку чиновника прогриміла в інформаційному просторі українців цього тижня.

Екс-секретар РНБО, який всю повномасштабну війну підтримував українців чіткими поясненнями щодо тих чи інших подій війни та одним з першим оголосив в Україні - вторгнення РФ почалося, схоже, залишиться в команді Зеленського на посаді посла.

Йдеться про можливе призначення Данілова в одній з дружніх Україні країн - Молдові. Сьогодні на сайті президента Зеленського з'явився указ №192/2024 щодо звільнення тамтешнього представника українських інтересів Шевченка Марка Олександровича. "Суспільне" з посиланням на джерела в ОП повідомило, що на цю посаду можуть призначити Данілова.

"Екссекретар РНБО Олексій Данілов може стати новим послом України в Молдові - його кандидатуру розглядають в Офісі президента", - заявило ЗМІ.

Також таку інформацію сьогодні опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Він написав у соціальних мережах, що Данілов їде в Молдову послом.

Звільнення Данілова - що сказали в Зеленського

Про кадрове рішення президента України звільнити Данілова стало відомо 26 березня. Ця новина стала несподіванкою для українців. В Офісі президента пояснили його звільнення тим, що суспільству потрібна своя динамізація процесів на тому чи іншому етапі війни. Про це казав радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас ввечері 26 березня президент Зеленський теж сказав кілька слів на цю тему у своєму зверненні до українців. Він подякував Данілову за роботу та уточнив, що його переведуть на інший напрямок. Деталі щодо майбутніх призначень Данілова лідер України не розголошував.

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