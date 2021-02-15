Сирники – страва по-особливому тепла й домашня, що викликає найприємніші асоціації.
Найчастіше ці кругленькі шайбочки присмачують родзинками, проте підійдуть й інші сухофрукти або ж свіжі фрукти. Подають ніжні сирники з медом, згущеним молоком, варенням чи посипають цукровою пудрою.
Сирники
- Сир жирний - 500 г
- Яйце - 1 шт.
- Цукор - 4 ст. л.
- Борошно - 5-6 ст. л. (3-4 ст. л. - у тісто, решта - для панірування)
- Олія для смаження
Сир для сирників найкраще брати жирний і не надто вологий. Потім його слід ретельно розім’яти виделкою. Додати яйце та цукор, усе перемішати.
Читайте такожНіжні заварні тістечка: як приготувати неймовірні профітролі із сирним кремомДодати борошно й перемішати. Маса для сирників не повинна бути занадто сухою або вологою – вона повинна добре тримати форму. Якщо треба, то можна додати ще борошна.
За бажанням можна додати, наприклад, родзинки або курагу.
Далі вологими руками брати сирну масу й формувати із неї кульки. Приплюснути кожну, обваляти у борошні з двох боків. Викласти на дошку або тарілочку.
На добре розігріту сковороду, змащену олією, викласти сирники і смажити до золотистої скоринки з обох боків. Вогонь при цьому повинен бути середній.
Сирники з манкою
- Сир (не мокрий) - 500 г
- Яйце куряче - 2 шт.
- Крупа манна - 2 ст. л.
- Цукор - 3 ст. л.
- Крохмаль картопляний - 2 ч. л.
- Борошно пшеничне для обвалювання
- Олія для смаження
- Ванілін або ванільний цукор
Насамперед слід сир розтерти на кашку.
В окремій тарілці збити яйця та всипати манку. Дати набрякнути 2-3 хвилини.
Вилити яєчну суміш у сир і добре вимішати ложкою. Додати крохмаль, цукор та ванілін.
З отриманої маси сформувати сирники. Обваляти кожен у борошні.
Викласти їх на добре розігріту сковороду й смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.
Сирники під ніжним соусом
- Сир (5% жирності) - 500 г
- Жовтки яєчні - 3 шт.
- Цукор - 50 г
- Борошно пшеничне - 50 г
- Сіль за смаком
- Ванілін - за смаком
Для заливки
- Масло вершкове - 50 г
- Сметана (20% жирності) - 100 г
- Мед (або цукор) - 50 г
З'єднати сир, сіль, цукру, ванілін та жовтки, перетерти на однорідну масу.
Потім додати борошно (його може знадобитися більше або менше – все залежить від сиру) і добре перемішати. Борошно можна замінити на манку: взяти 2 ст. л. і відставити приблизно на 30 хвилин, щоб набухла.
Сирна маса повинна добре тримати форму. Сформувати сирники, обваляти в борошні. Обсмажити їх на олії до золотистої скоринки з обох боків.
Перекласти сирники в глибоку форму.
Приготування заливки. З'єднати сметану, мед і вершкове масло, відправити на вогонь. Проварити до однорідності, кип'ятити не потрібно. Якщо замість меду брати цукор, то до розчинення кристалів останнього.
Полити сирники ще теплою заливкою.
Сирники з бананом
Сир - 400 г
Яйця - 1 шт.
Цукор - 3 ст. л.
Банани - 1 шт.
Манна крупа - 4 ст. л.
Сода харчова - 1 г
Олія - 50 г
Борошно - 50 г
Якщо сир дуже крупнозернистий, його слід подрібнити за допомогою блендера. З’єднати сир з яйцем і цукром.
Читайте такожНайсмачніші млинці на молоці: як приготувати апетитні смаколикиБанан розім’яти виделкою й додати в сирне тісто.
Потім додати соду і манку. Замісити однорідне сирне тісто.
Мокрою ложкою брати трохи сирного тіста й викладати у підготовлене в окремій тарілці борошно. Руками обваляти в борошні і сформувати невеликий коржик.
На гарячу сковороду налити трохи олії та викласти сирники. Обсмажувати їх на середньому вогні до золотистого кольору. Перевернути й обсмажити також з іншого боку.
Готові сирники викласти на паперові серветки, щоб видалити з них надлишки олії. Подавати сирники з джемом, сметаною або згущеним молоком.
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