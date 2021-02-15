Сирні шайбочки, политі медом, згущеним молоком або варенням, – це дуже смачно!

Сирники – страва по-особливому тепла й домашня, що викликає найприємніші асоціації.

Найчастіше ці кругленькі шайбочки присмачують родзинками, проте підійдуть й інші сухофрукти або ж свіжі фрукти. Подають ніжні сирники з медом, згущеним молоком, варенням чи посипають цукровою пудрою.

Сирники

Сир жирний - 500 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 4 ст. л.

Борошно - 5-6 ст. л. (3-4 ст. л. - у тісто, решта - для панірування)

Олія для смаження

Сир для сирників найкраще брати жирний і не надто вологий. Потім його слід ретельно розім’яти виделкою. Додати яйце та цукор, усе перемішати.

Читайте такожНіжні заварні тістечка: як приготувати неймовірні профітролі із сирним кремомДодати борошно й перемішати. Маса для сирників не повинна бути занадто сухою або вологою – вона повинна добре тримати форму. Якщо треба, то можна додати ще борошна.

За бажанням можна додати, наприклад, родзинки або курагу.

Далі вологими руками брати сирну масу й формувати із неї кульки. Приплюснути кожну, обваляти у борошні з двох боків. Викласти на дошку або тарілочку.

На добре розігріту сковороду, змащену олією, викласти сирники і смажити до золотистої скоринки з обох боків. Вогонь при цьому повинен бути середній.

Сирники з манкою

Сир (не мокрий) - 500 г

Яйце куряче - 2 шт.

Крупа манна - 2 ст. л.

Цукор - 3 ст. л.

Крохмаль картопляний - 2 ч. л.

Борошно пшеничне для обвалювання

Олія для смаження

Ванілін або ванільний цукор

Насамперед слід сир розтерти на кашку.

В окремій тарілці збити яйця та всипати манку. Дати набрякнути 2-3 хвилини.

Вилити яєчну суміш у сир і добре вимішати ложкою. Додати крохмаль, цукор та ванілін.

З отриманої маси сформувати сирники. Обваляти кожен у борошні.

Викласти їх на добре розігріту сковороду й смажити на невеликому вогні до золотистої скоринки з обох боків.

Сирники під ніжним соусом

Сир (5% жирності) - 500 г

Жовтки яєчні - 3 шт.

Цукор - 50 г

Борошно пшеничне - 50 г

Сіль за смаком

Ванілін - за смаком

Для заливки

Масло вершкове - 50 г

Сметана (20% жирності) - 100 г

Мед (або цукор) - 50 г

З'єднати сир, сіль, цукру, ванілін та жовтки, перетерти на однорідну масу.

Потім додати борошно (його може знадобитися більше або менше – все залежить від сиру) і добре перемішати. Борошно можна замінити на манку: взяти 2 ст. л. і відставити приблизно на 30 хвилин, щоб набухла.

Сирна маса повинна добре тримати форму. Сформувати сирники, обваляти в борошні. Обсмажити їх на олії до золотистої скоринки з обох боків.

Перекласти сирники в глибоку форму.

Приготування заливки. З'єднати сметану, мед і вершкове масло, відправити на вогонь. Проварити до однорідності, кип'ятити не потрібно. Якщо замість меду брати цукор, то до розчинення кристалів останнього.

Полити сирники ще теплою заливкою.

Сирники з бананом

Сир - 400 г

Яйця - 1 шт.

Цукор - 3 ст. л.

Банани - 1 шт.

Манна крупа - 4 ст. л.

Сода харчова - 1 г

Олія - 50 г

Борошно - 50 г

Якщо сир дуже крупнозернистий, його слід подрібнити за допомогою блендера. З’єднати сир з яйцем і цукром.

Читайте такожНайсмачніші млинці на молоці: як приготувати апетитні смаколикиБанан розім’яти виделкою й додати в сирне тісто.

Потім додати соду і манку. Замісити однорідне сирне тісто.

Мокрою ложкою брати трохи сирного тіста й викладати у підготовлене в окремій тарілці борошно. Руками обваляти в борошні і сформувати невеликий коржик.

На гарячу сковороду налити трохи олії та викласти сирники. Обсмажувати їх на середньому вогні до золотистого кольору. Перевернути й обсмажити також з іншого боку.

Готові сирники викласти на паперові серветки, щоб видалити з них надлишки олії. Подавати сирники з джемом, сметаною або згущеним молоком.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН