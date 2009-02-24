Порушено кримінальну справу за фактом інциденту за участю «Беркута» в селищі Мирний

Прокурор Сімферопольського району Криму порушив кримінальну справу за фактом інциденту в селищі Мирний, де внаслідок дій співробітників спецпідрозділу «Беркут» постраждала мирна сім`я.

Дії співробітників спецпідрозділу «Беркут» і Сімферопольського райвідділу міліції кваліфіковані як перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

З`ясовуються всі обставини інциденту. Справу порушено за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Меджліс кримськотатарського народу поширив заяву про напад співробітників «Беркута» на сім`ю ХАЇРОВИХ у селищі Мирний. Більше 10 озброєних бійців вдерлися в будинок, зламали двері, вікна і закидали будинок світлошумовими гранатами, одна з яких під час вибуху відірвала руку літньому господарю. Потерпілому довелося ампутувати кисть лівої руки.

Міліція Криму заявляє, що не збиралася нападати на сім`ю кримських татар, а проводила операцію по затриманню злочинця, що знаходився в розшуку.

Кримський міліційний главк спільно з прокуратурою проводять перевірку, за результатами якої буде дана правова оцінка діям кожного працівника, що брав участь у проведенні операції.

Керівництво МВС вибачилося перед сім`єю ХАЇРОВИХ за непрофесійні дії працівників міліції.