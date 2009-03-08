Спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті Турчинова

Заступник глави Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ не виключає, що спецпідрозділи «Альфа» можуть з`явитися в кабінеті першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИлНОВА.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

Розповідаючи про недавні події в «Нафтогазі України» щодо спроби виїмки документів спецпідрозділами СБУ В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що за даними його структури, низка документів, що стосуються спірних 11 млрд. кубометрів газу, знаходяться в О.ТУРЧИНОВА.

«Якщо ми цих документів не одержимо, хай тоді не дивуються, що спецпідрозділи «Альфа» з`являться в кабінеті першого віце-прем`єра», - сказав він.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ підкреслив, що не потрібно політизувати розслідування даної кримінальної справи. При цьому він наголосив, що йдеться про корупцію у вищих ешелонах влади. Він нагадав, що коли вина вищого керівництва країни буде доведена, то їм загрожує 12 років позбавлення волі відповідно до українського кримінального законодавства за незаконний відбір газу у приватної компанії.

Відповідаючи на запитання, з чим пов`язана реакція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, яка звинуватила Президента Віктора ЮЩЕНКА в покриванні «РосУкрЕнерго», В.ХОРОШКОВСЬКИЙ зазначив, що це «нервова реакція, яка свідчить, що люди усвідомлюють свою неправоту».

Як повідомляв УНІАН, 4 березня СБУ проводила обшук в будівлі НАК ”Нафтогаз України” в Києві.

СБУ 2 березня порушила кримінальну справу за фактом заволодіння посадовцями НАК ”Нафтогаз України” за попередньою змовою групою осіб 6,3 мільярди кубометрів транзитного природного газу на суму понад 7,4 мільярди гривень.

В рамках справи був затриманий заступник начальника відділу Енергетичної регіональної митниці Державної митної служби Тарас ШЕПІТЬКО.

Служба безпеки заявила, що розслідування кримінальної справи відбувається під наглядом Генеральної прокуратури України і в суворій відповідності із законом з використанням всіх повноважень, наданих службі.

Увечері 4 березня прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що конфлікт навколо НАК «Нафтогаз України» виник не через протистояння Президента і прем`єра, а є слідством боротьби за 11 млрд. кубометрів газу.