У Тернополі ВО «Свобода» організувало народне віче на захист конституційних прав тернополян

8 березня на Театральному майдані міста Тернополя за ініціативи ВО «Свобода» відбулося народне віче «Проти свавілля» на захист конституційних прав тернополян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», незважаючи на погану погоду близько чотирьох тисяч учасників з’їхалися з усіх районів області, щоб висловити своє бажання «обрати чесну, дієздатну владу в області».

Передумовою до віче стала Постанова Верховної Ради “Про визнання такою, що втратила чинність Постанови Верховної Ради України “Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”, прийнята 3 березня 2009 року з ініціативи БЮТ та НУНС, зазначається у повідомленні.

«Нинішня влада скомпрометувала себе на усіх рівнях. Спершу бютівська Тернопільська обласна рада своєю бездіяльністю поставила область на межу хаосу. Тепер БЮТ і Партія регіонів у Верховній Раді позбавляють українців законного права вибору», - зауважив голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК під час виступу на віче.

За його словами, «Свобода» закликає українців об’єднатися проти цих «фарбованих лисів», дати їм гідну відсіч, довести, що влада народу є найпершою і найвищою владою в нашій країні.

«Несправедливість завжди викликає праведний гнів у серці кожного українця. Народний спротив може довести будь-якій владі – вони лише обранці, слуги свого народу. Тому повинні працювати на користь, а не проти власної держави», - наголосила член політради ВО «Свобода» Ірина ФАРІОН.

На думку заступника голови ВО «Свобода» Олександра СИЧА, «кардинально іншим буде справжній націоналізм у владі».

«Боячись цього контрасту сьогоднішні політичні «лицедії» зубами тримаються за свої крісла. Вони відверто працюють на Москву, порушуючи інтереси української нації. Нехай сьогоднішнє віче стане попередженням для антиукраїнських політиків – народ готовий змінити владу і буде відстоювати своє право на це», - наголосив він.

За словами лідера Тернопільської обласної організації ВО «Свобода» Олега СИРОТЮКА, «тернопільська громада втомилася терпіти суперечки між політичними партіями та бездіяльність своїх обранців у обласній раді. Рейтинги свідчать – люди готові прийти на вибори, щоб змінити цю владу і припинити той розпад, який вона спричинила у всіх галузях життєдіяльності області». Він запевнив, шо «суспільний спротив не дозволить «кишеньковим» політиканам і надалі грабувати нашу землю».

Під час віче було оголошено звернення від Тернопільської громади до всіх українців. У ньому – вимога припинити беззаконня Верховної Ради, заклик до об’єднання людей проти порушення законного права вибору, попередження владі: якщо так триватиме далі – українська нація повстане проти своїх кривдників.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 6 березня в телепрограмі «Свобода на Інтері» пообіцяв докласти всіх зусиль, аби дострокові вибори до Тернопільської обласної ради відбулися, а рішення парламенту він назвав «аморальним і антизаконним». При цьому Глава держави висловив сподівання, що найближчим часом воно буде скасовано.

18 грудня 2008 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської облради на 15 березня 2009 року.

Пізніше у ВР було зареєстровано проект постанови, одним з авторів якого є лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, “ Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради ”Про призначення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради”.

Опоненти Блоку Юлії Тимошенко заявляли, що БЮТ прагне скасувати вибори до облради, бо боїться поразки.

3 березня ВР відмінила проведення позачергових виборів депутатів Тернопільської обласної ради. За ухвалення відповідної постанови проголосували 292 депутати з 420, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, ”за” голосували 147 депутатів від Партії регіонів, 141 депутат від БЮТ і 4 від НУ-НС.