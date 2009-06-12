У Держархіві Києва через нефінансування відсутня охорона

Представники фракції БЮТ в Київраді стурбовані відсутністю охорони Державного архіву м.Києва через нефінансування з міського бюджету.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ в Київраді з посиланням на представника фракції, голову постійної комісії з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ, уже три місяці команда нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО відмовляється платити за охорону Державного архіву Києва. На переконання депутата, це є прикладом “злочинної недбалості столичної влади”.

”Архівні матеріали, які там зберігаються, мають надзвичайну цінність, адже ці документи є свідченням історії. Вони й через десятиріччя (чи навіть сторіччя) допоможуть встановити істину, розібратися в ролі тієї чи іншої людини чи події”, - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він додав, що багато диктаторів починали свою діяльність з того, що знищували архіви. “Україна й досі не може отримати архівні матеріали Радянського Союзу, що стосуються безпосередніх подій в Україні в окремі періоди радянської доби. Схоже, нас чекають аналогічні проблеми й щодо київських подій”, - вважає депутат.

Як зазначає О.БРИГИНЕЦЬ, Держархів міста, згідно з рішенням уряду, повинен охоронятися Державною службою охорони, натомість через недофінансування він не охороняється ні державними, ні будь-якими приватними службами.

“І якщо охороні музеїв столична влада бодай обіцяє, що заплатить, то за охорону Державного архіву Києва команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО просто відмовилась платити”, - заявив він.

О.БРИГИНЕЦЬ наголосив на необхідності терміново поновити охорону Державного архіву Києва, провівши перед тим ревізію, яка з`ясує, чи не зникли звідти якісь документи. Він припускає, що проблема з охороною архіву створена, “аби вилучити та знищити архівні матеріали, які проллють світло на діяльність київської влади, які внесуть ясність у встановлення справжніх власників міського майна”.